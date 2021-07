Bianca Bin - Reprodução

Bianca BinReprodução

Publicado 24/07/2021 08:57 | Atualizado 24/07/2021 09:26

A atriz Bianca Bin não gostou nada da decisão do Instagram de deletar uma das suas fotos sensuais e classificou como hipocrisia a censura à nudez feminina. "Não ser sexualizada, objetificada, reprimida e violentada por causa dele. Eu acho uma hipocrisia um país que desde a sua colonização escraviza, explora e mata mulheres lidar com naturalidade com índices cada dia mais alarmantes de feminicídio. Com a nudez apenas no carnaval, quando ela é socialmente aceita. No resto do ano, a amamentação em público continua sendo um desafio para mulheres lactantes", disse em entrevista à coluna de Patrícia Kogut.