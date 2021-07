Viegas - fotos Divulgação/Felipe Braga

Viegas fotos Divulgação/Felipe Braga

Publicado 24/07/2021 05:00

Viegas foi o vice-campeão da última temporada de 'No Limite' e ficou visivelmente claro que o resultado pela votação do público o deixou decepcionado e o cantor assume com exclusividade para a coluna que ficou triste. "Foi uma reação natural de quem queria muito ganhar, fiquei triste como qualquer ser humano ficaria depois de lutar muito para ganhar as prova. Porém de forma nenhuma desmereço o mérito da Paulinha, é minha irmã, merecedora, braba das braba, amo assim como toda a família dela, mas me sinto no direito de ficar triste". Viegas também conta que está prestes a lançar um novo álbum e um dos clipes tem a participação de Elana, quem ele não chama de namorada e 'minha musa do clipe'.



O que passou na sua cabeça quando ouviu que não tinha ganho 'No Limite?'. Por que a sua cara não foi das melhores e isso todo mundo percebeu?

Esse programa foi algo muito importante na minha vida, ele resgatou em mim a possibilidade de sonhar, estava deprimido em meio a uma pandemia, sem shows, sem trabalhos. Com tudo isso, vi ali a oportunidade de virar o jogo, me propus a ir para cima, "jogar com os 11 na frente" time inteiro no ataque. Joguei bem até o ponto de poder afirmar que não mudaria nada no meu jogo. Ganhei provas onde chamei a responsabilidade para mim, dei força para o time, não recebi nenhum voto durante toda a temporada, tenho uma ótima relação com todos os participantes e além de tudo isso, ganhei a última prova, chegando bem na frente dos meus adversários. Fiz tudo isso por um único objetivo, minha mãe, uma mulher preta, sozinha na cidade grande, vinda de São Luís do Maranhão, tendo que trabalhar, lavar, passar e cozinhar para poder dar o melhor para mim. Só queria dar um lugar melhor para ela, e fiz por onde. Foi uma reação natural de quem queria muito ganhar, fiquei triste como qualquer ser humano ficaria depois de lutar muito para ganhar as prova. Porém de forma nenhuma desmereço o mérito da Paulinha, é minha irmã, merecedora, braba das braba, amo assim como toda a família dela, mas me sinto no direito de ficar triste.



Já sabe o que vai fazer com o prêmio de R$ 100 mil?

A princípio pensar no melhor tipo de investimento para render, e poder juntar até realizar o objetivo inicial, a casa da minha mãe.



Você sabia que a internet não gostou do resultado e questionou se a vitória da Paula não teria sido só porque ela é mulher? Viu isso? O que acha?

Nunca teremos unanimidade em nada, se eu ganhasse pessoas levantariam outras questões, mas convenhamos, a Paula é braba, ela realmente é diferenciada é a mulher maravilha de verdade, sem estúdio de cinema, vida real, mulher forte brasileira, casca grossa, ganhou porque é braba!



Dois realities em três anos... Vai parar ou tem fôlego para encarar mais um desafio nessa linha?

De onde eu venho a gente não pode fazer corpo mole, não temos opção de descansar, tirar onda, ou dar um tempo, enquanto não realizar o sonho da minha mãe eu vou participar de programas, ou trabalho que não agrida meus princípios e me dê oportunidade de realizar os meus sonhos e de quem eu amo.



Quais são os seus projetos como cantor. O que vem por aí?

O meu principal projeto de vida é ser feliz e cantar é fundamental para tudo isso. "Conexão" é o nome do meu novo álbum, serão 8 faixas com diversas participações e será lançado ainda este ano. Certamente quem não conhecia meu trabalho irá se surpreender.

O primeiro single desse álbum se chama "Pra Voar" música que fala de um anjo que surge na minha vida para me dar novamente a esperança de ser feliz no amor. Para ilustrar isso de uma maneira a altura da música, chamamos um time de peso e com toda a honra pude contar com a participação da minha musa no clipe, Elana. Veio linda, dando uma energia especial ao clipe, acredito que o público vá gostar. Todas as vezes que vi o vídeo fiquei com o coração quentinho, está muito bonito todo esse trabalho.



Está namorando? É a Elana?

Assistam ao clipe, risos.