Parece que a paquera virtual de Anitta para cima do jogador de vôlei de praia brasileiro Vinícius Freitas deu certo. O atleta, que está em Tóquio, respondeu e mostrou a conversa que os dois tiveram ao agradecer pelos elogios que ela tinha feito há alguns dias. "Quer me matar? Hahahha" e "Não brinca com meu coração não, mulher", escreveu Vinícius Freitas enquanto Anitta escrevia que estava dando risadas. Ela ainda pediu para o atleta 'arrasar' nos Jogos Olímpicos. O jogador se mostrou incrédulo por conversar com a cantora e ainda brincou convidando a Poderosa para o Japão: "Vem para Tóquio!!!"

Vinícius tem 26 anos e a função dele na delegação brasileira é ajudar os treinos das duplas Alisson e Álvaro e Bruno Schmidt e Evandro para os jogos da competição. Atualmente, ele namora o médico Rafael Helmer.