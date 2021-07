Juliette Freire produzida para a gravação de seu primeiro clipe - Reprodução Instagram

Publicado 26/07/2021

Juliette Freire está investindo firme na carreira de cantora. Por enquanto, só no sapatinho, a campeã do 'BBB 21' vem desenvolvendo seus projetos na música em sigilo, mas a coluna descobriu que nesta segunda-feira (26), Juliette está com sua equipe no Rio de Janeiro, gravando seu primeiro clipe da carreira. A produção audiovisual é assinada por ninguém menos que Giovanni Bianco, diretor famoso por assinar clipes de grandes estrelas da música nacional e internacional, como Madonna, Anitta, Ivete Sangalo e Ludmilla. O novo projeto da ex-BBB promete ser babado!

