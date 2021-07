Carlinhos Conceição do Copacabana Beat - Reprodução internet

Publicado 26/07/2021 08:29 | Atualizado 26/07/2021 12:00

Lembra dele? Vocalista do Copacabana Beat, que despontou no cenário música na década de 90 com o lançamento do hit 'Mel da Sua Boca', Carlinhos Conceição está internado no Hospital de Amor, em São Paulo, após uma cirurgia para a retirada de um câncer na próstata. O quadro de saúde dele inspira cuidados, por conta de uma infecção hospitalar que está causando complicações.

Nas redes sociais do cantor, um pedido de oração: "Assim vivemos, assim vivemos... Confiando, ficando juntos... Amigos, amores, preces por favor", escreveu a mulher de Carlinhos. Amigos do artista também estão em campanha de oração por ele.