Tino Júnior - Divulgação

Tino JúniorDivulgação

Publicado 26/07/2021 05:00

Tino Júnior nunca imaginou que um dia iria trabalhar em um circo. E foi exatamente isso que aconteceu com o apresentador do Balanço Geral RJ neste final de semana. Tino levou a mulher Gabriela Vivas e o filho Miguel ao Babilônia Circus, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi surpreendido ao ser escolhido pelo palhaço Ticolin como o ajudante do espetáculo. Adivinha se ele gostou? Amou. Detalhe: ele foi é aplaudidíssimo pela plateia.