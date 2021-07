Lary faz tatuagem para anunciar nome do primeiro álbum da carreira - Divulgação

Lary faz tatuagem para anunciar nome do primeiro álbum da carreiraDivulgação

Publicado 26/07/2021 08:15 | Atualizado 26/07/2021 12:01

De forma inusitada, a cantora Lary anunciou, nesta segunda-feira (26), o nome do seu primeiro álbum da carreira, 'Só o Que Eu Tô Afim'. Através de uma tatuagem, a niteroiense encontrou uma maneira de eternizar o momento mais importante de toda a sua trajetória na música e, ao mesmo tempo, compartilhar com seus seguidores a primeira grande informação sobre o álbum, que vem sendo preparado desde o final de 2020.

"'Só o Que Eu Tô Afim' representa a escolha de parar de viver com base nas expectativas alheias. É sobre não fazer mais aquilo que nos fere ou desagrada simplesmente para agradar o outro. É uma questão de amor próprio, de entender o que me faz realmente bem e buscar a felicidade nesse processo, e não no que me disseram ser o certo. Resolvi tatuar essa frase pois, além de carregar tanto significado, marca na minha pele a realização de um sonho que é o de lançar o meu primeiro álbum", conta a cantora