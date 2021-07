Elana e Viegas vivem rumores de affair - Reprodução

Publicado 21/07/2021 12:49

São Paulo - Viegas, vice-campeão do "No Limite" , se declarou nesta quarta-feira (21) para a ex-participante Elana Valenaria. Durante o programa "Encontro", Patrícia Poeta perguntou para Viegas sobre o status de relacionamento dos dois, já que há indícios de um namoro entre Viegas e Elana desde o fim das gravações do "No Limite".

Viegas despistou, mas não perdeu a oportunidade de se declarar. "A gente falou muito disso no clipe. A Elana é uma pessoa que eu conheci no programa e sou fã. Ela tem várias qualidades como mulher. Muito linda, muito guerreira, história admirável", disse Viegas.



O clipe citado por Viegas é da sua música chamada de "Ela Arrebenta". Elana faz participação especial no registro audiovisual. Ontem, durante as lives do "No Limite", Gui Napolitano e Lucas Chumbo sugeriram que Elana e Viegas já estão em um relacionamento sério.