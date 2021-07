Tati Minerato e Gui Araújo - fotos Reprodução

Tati Minerato e Gui Araújofotos Reprodução

Publicado 24/07/2021 05:00 | Atualizado 24/07/2021 09:10

A coluna descobriu mais um nome que estará em 'A Fazenda': Gui Araújo. O rapaz ficou famoso após participar do reality 'De férias com o ex', da MTV. Depois, Gui ganhou novamente os holofotes ao engatar um namoro com Anitta em pleno início da pandemia de Covid-19. O influenciador chegou a morar com a cantora na casa dela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por alguns meses. Mas atualmente o bonitão está solteiro e pronto para se jogar no reality rural da RecordTV.



Quem está com um pé dentro do reality depois de bater na trave, no ano passado, é a modelo Tati Minerato. Ela perdeu a vaga na última edição, após se submeter a uma lipo pouco antes de se confinar e o procedimento ter gerado complicações em seu quadro de saúde. Por conta da recuperação demorada, Tati acabou ficando de fora do reality rural. A loura venceu, ao lado do ex-marido, Marcelo Galático, a terceira edição do 'Power Couple', também da Record.



Publicidade

Além de Gui Araújo e Tati Minerato, a coluna também adiantou outros nomes que estão em negociação com a Record para entrar no confinamento. São eles: Tati Quebra Barraco, Maria Júlia Mazalli, atual namorada do ex-Fazenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada do Lipe, Yá Burihan; o ex-'De férias com o ex', Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclusive já havia sido convidado para participar do reality 'A Ilha', mas declinou do convite; o assistente de palco de Celso Portiolli, Luiz Paulo Arashiro e o influenciador Ney Lima.



A edição 2021 de 'A Fazenda' estreia em 14 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu, que atualmente está à frente do 'Power Couple Brasil'.