Mari, Adriane Galisteu e Matheus - Reprodução

Publicado 24/07/2021 09:08 | Atualizado 24/07/2021 09:09

Campeã do 'Power Couple 5' com o marido Matheus Yurley na noite desta sexta-feira (23), Mari Matarazzo respondeu a provocação da vice-campeã Deborah Albuquerque que não aceitou muito bem a escolha do público. Ao ser questionada por Adriane Galisteu sobre o que faria diferente no reality da Recordr, ela respondeu chamando o casal rival de infantil. "Eu passaria férias no Power. Só trolando e fazendo piada. Não ficaria estressada. Ficaria fazendo piada de tudo e todos, apostando baixo e não sendo casal power da brincadeira, já que é isso que vale. Então, não precisaria ter me matado nas provas", alfinetou.

Mari não perdeu tempo: "Aceita que dói menos, amor... A gente até tentou manter a classe, mas já que alfinetou. Outra: se fala mal, não anda junto. Só isso que eu falo.", disse Mari.