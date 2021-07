Lucas Viana e Sarah Andrade - Reprodução

Publicado 23/07/2021 21:33

Depois que resolveram assumir de vez o namoro, Lucas Viana e Sarah Andrade estão em grude só. Na noite desta sexta-feira (23), o modelo e campeão de 'A Fazenda 11' postou vários vídeos no stories do Instagram trocando beijos com Sarah Andrade no sofá. Quem aparece nas imagens e mostra logo que está com ciúmes do casal e a cachorra de Lucas, Malu. Nas imagens, os namorados estão assistindo televisão no apartamento dele, em São Paulo, começam a se beijar, mas o animal interrompe o romance.