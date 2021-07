Duda Reis e Nego do Borel - Reprodução/Montagem

Duda Reis e Nego do BorelReprodução/Montagem

Publicado 23/07/2021 16:58 | Atualizado 23/07/2021 17:06

Duda Reis decidiu desabafar nas redes sociais na noite desta quinta-feira (22) após tomar conhecimento de que Nego do Borel prestou uma queixa-crime contra ela. O cantor pede a condenação por 31 crimes, como eles calúnia, injúria e difamação por ter sido acusado pela atriz e modelo de agressão. Em janeiro deste ano, Duda registrou um boletim de ocorrência com as acusações de estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça contra o ex.

"E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até quando a justiça brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou… Uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as mesmas coisas com *diversas* ex-companheiras, receber isso. Exausta”, começou Duda no desabafo. Depois, ela voltou e explicou o motivo da revolta: "Pra quem não está entendendo o que está acontecendo: macho agressor tentando calar a mulher vítima de violência doméstica".

Publicidade

De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, Nego do Borel ingressou com ação na Justiça, em 12 de julho, contra a ex-noiva Duda Reis e pediu a condenação da atriz em 31 crimes de calúnia, injúria e difamação. A queixa crime foi protocolada na 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O cantor já havia entrado na Justiça Civil contra a atriz pedindo que ela fosse impedida de citar o seu nome, mas não obteve sucesso.

E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até qnd justiça brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou… uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as MESMAS coisas com *diversas* ex-companheiras, receber isso. Exausta. — Duda Reis (@dudareisb01) July 22, 2021

Publicidade

Pra quem não está entendendo o que está acontecendo: macho agressor tentando calar a mulher vítima de violência doméstica. pic.twitter.com/NFL7XfIzxW — Duda Reis (@dudareisb01) July 22, 2021 desabafou Duda.



desabafou Duda.