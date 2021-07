Silvio Santos em seu retorno ao SBT - Reprodução Instagram

Silvio Santos em seu retorno ao SBTReprodução Instagram

Publicado 23/07/2021 14:55 | Atualizado 23/07/2021 14:58

Após adiar muitas vezes sua volta ao SBT, finalmente Silvio Santos retomou os trabalhos nos estúdios do canal sexta-feira (23). Depois de 19 meses, esta é a primeira vez que o empresário entrou nas dependências da emissora em Osasco, São Paulo.

Patrícia Abravanel compartilhou um vídeo que mostra o pai chegando ao estúdio. "Animado, simpático e falante ele volta aos estúdios do SBT. Alegria é contagiante! Saúde e vida longa ao nosso patrão", escreveu a apresentadora.



Silvio Santos estava afastado dos programas do SBT desde dezembro de 2019, mês que saiu de férias nos Estados Unidos. Ao voltar para o Brasil, ele se isolou em casa, por conta da pandemia, e fez aparições públicas apenas para retocar o cabelo no Jassa.







