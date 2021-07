Pamella Holanda contou que as agressões de DJ Ivis começaram em 2020 - Reprodução

Pamella Holanda contou que as agressões de DJ Ivis começaram em 2020Reprodução

Publicado 23/07/2021 12:52

Ex-mulher do DJ Ivis que o denunciou por agressão, Pamella Holanda não gostou nada de se deparar com os áudios de brigas do ex-casal, que vazaram nas redes sociais quinta-feira (22). Hoje, a arquiteta usou o Instagram para se pronunciar sobre o conteúdo vazado.

"Primeiro me deixou sem dinheiro, depois deixou eu e minha filha sem casa de propósito, agora ele quer que todos acreditem que sou louca. Depois ele vai querer tirar minha filha de mim. Ele me quer sem nada", disse Pamella, que ainda explicou o motivo de DJ Ivis ter gravado as brigas.

"Gravava porque sabia que um dia precisaria 'provar' que não é isso que ele é. Sempre me ameaçou com gravações, com vídeos, com meu passado. Ele é inseguro, doente e psicopata. Nem eu, nem sua filha temos culpa do que você escolheu ser. Não temos culpa do seu passado, dos seus traumas. Eu te dei a única coisa boa e perpétua na sua vida [a filha]", continuou.

Para ela, por traz do vazamento dos áudios há a intenção de amenizar a situação judicial do produtor, na tentativa de justificar seus atos agressivos. "Nem mil cartas suas apagam tudo que você me fez. Deus é comigo nessa guerra. Você insiste em ter razão pra que? Você só perde, quer desviar atenção para ter aprovação das pessoas, isso é doença. Só peço a Deus que ele [Ivis] lembre que existe a Mel [filha do casal] no meio de tudo isso", encerrou Pamella.