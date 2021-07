Cacau Jr - Divulgação

Ex-vocalista do extinto grupo Soweto, Cacau Jr se prepara para dar um passo importante em sua nova trajetória musical com o primeiro DVD de sua carreira. A primeira faixa do trabalho é a música 'Um Sinal', que já se destaca nas plataformas digitais e na programação das rádios do Brasil. A canção, conta com a participação de Dudu Nobre, Cardosão do grupo Carrossel de Emoções e Juninho, do Imaginasamba em seu clipe.



“Apesar de eu já ter todo um histórico no mundo pagode e do samba, nós tentamos não criar tantas expectativas, para sentir primeiro a recepção do público nessa retomada de trabalho. E surpreendeu de uma forma muito positiva, o que nos deixou muito felizes e ansiosos para os próximos lançamentos", conta o cantor, que pretende lanças as outros oito faixas inéditas até o início de 2022.

Compositor de sucessos como 'Eu Sou Favela', 'Fumaça no Ar' e 'Para de Marra', entre outras, Cacau Jr., contou que em seu DVD pretende também fazer uma homenagem ao grupo Soweto, reunindo alguns dos principais sucessos do grupo, mesclando com outros clássicos do samba e do pagode. “Considero que estou no ano mais importante da minha carreira musical com todos esses lançamentos que estamos preparando para o meu público e que chegam numa proposta bem diferente de tudo que fiz até aqui”, concluiu Cacau