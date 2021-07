Bruno e a namorada Maria Luiza - Divulgação

Publicado 23/07/2021 05:00

Bruno, cantor do KLB, será pai! Ao lado da namorada, Maria Luiza, o futuro papai aguarda ansioso a chegada de Ravi. "Nos conhecemos em 2018 numa confraternização de amigos e, desde então, entre idas e vindas, não nos largarmos mais. Quando voltamos da última vez, em menos de um mês, engravidei. Fiz um teste, sozinha, e liguei para ele, que estava vindo para minha casa e dei a notícia ali mesmo, na hora. Apesar do susto, estou muito feliz! O Bruno me apoia em tudo e está fazendo esse momento ser bem tranquilo", revela Maria com exclusividade à coluna. Ela está grávida de 3 meses e meio.



Apesar de a gravidez não ter sido planejada, o casal está radiante com a notícia. "Nosso filho já é a coisa mais importante das nossas vidas", afirma Bruno, que em breve terá um novo projeto ao lado dos irmãos Leandro e Kiko, além de novidades no seu trabalho solo de Techno (música eletrônica).