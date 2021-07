Xamã - Divulgação/Lucas Nogueira

Publicado 23/07/2021

Xamã, Major RD,Yunk Vino, Ryan Realcria e Bielzin cantando juntos? Pois é. O quinteto lança neste sábado (24) a música e o clipe 'Lip Tint', às 12h, no canal da Bagua Records do Youtube e em todas as plataformas digitais. Um dos destaques de canção fica por conta do flow dos MC’s. Em determinados momentos, cada artista usa a mesma cadência em seu respectivo verso, mas sempre deixando a marca. Xamã até brinca com isso e, como de costume, traz referências lúdicas em sua participação: “Baby, saca só esse flow / Já fui Nightwolf, já fui Deadpool / Somos deuses, já fomos piada / Já fui Bossa Nova, já fui Rock N’ Roll / Já fiz rimas de contos de fada”.

“Gosto muito de gravar raps mais sujos. Essa é minha origem e me diverti demais dividindo 'Lip Tint' com esses monstros. Todo mundo foi muito criativo e quero ver se o público vai conseguir pegar todas as referências desse som”, diz Xamã sobre a música gravada na Bagua Records, uma gravadora independente fundada em 2011 Entre seus artistas estão Agnes Nunes, Xama, NeoBeats, Jhony MC e Taylan