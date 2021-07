Japinha Conde - Divulgação

Publicado 22/07/2021 21:08

'Na Cama Maltrata' é nome da música que Japinha Conde acaba de lançar nas plataformas digitais. Além da canção, a cantora também disponibilizou nesta quarta-feira (22), o clipe da faixa que dá título ao seu novo álbum. Japinha resolveu inovar na hora de gravar o vídeo e escolheu um cenário de Velho Oeste para as cenas com direito a um antigo bar de cowboys, muita dança, figurino de época dos faroestes americanos entre 1850 e 1890.

Vale lembrar que nessa época, as mulheres não podiam votar nem entrar vestida a caráter em um saloon e ainda por cima armada. "O clipe veio na hora certa. Toda caracterização ficou linda e trazer essa mensagem de que hoje a mulher sabe seu valor e que ela pode ir e estar com quem quiser me deixaram muito feliz e animada. Estou ansiosa para saber a reação do público ", comenta a artista.



A música está no álbum homônimo lançado dia 09 de julho com 19 faixas e as participações de Xand Avião, Rogerinho e Tierry.