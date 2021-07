Neymar Jr - Reprodução Instagram

Publicado 23/07/2021 05:00

A rede hoteleira de Mangaratiba está começando a ficar sobrecarregada, devido ao aumento na procura por hospedagens para este fim de semana. O motivo? Mais uma badalada festa do jogador Neymar, prevista para acontecer no luxuoso condomínio do craque, Porto Belo.

Segundo a coluna apurou, o evento será o 'Arraiá do Neymar' e promete ser festão com direito a shows, entre eles, de Wesley Safadão. Além disso, contará com a presença de famosos, subcelebridades e influenciadores digitais que já estão com convites em mãos. Os convidados, inclusive, já começaram a desembarcar no Rio com destino à região da Costa Verde do estado, onde a festança vai rolar.



Como de costume, por ser evento grande do jogador, deve contar com forte aparato de segurança, além de ambulância para emergências médicas e o máximo de sigilo possível, afinal, uma das principais regras para entrar é a proibição de aparelhos celulares.



A pandemia ficou com Deus mesmo, embora testes de Covid-19 na entrada não devem faltar!