L Lance

Publicado 15/07/2021 15:04

Rio - Neymar apareceu com um novo penteado após a final da Copa América, bem diferente das outras já vistas no jogador do PSG, que aparece em uma foto com tranças amarrada como um coque. A imagem foi postada nas redes sociais e gerou elogios, cornetadas e outros tipos de brincadeiras.

Neymar surge de visual novo Reprodução Veja como ficou o penteado:

