Gadu, atacante do BahiaDivulgação/Bahia

Publicado 15/07/2021 14:34

Salvador - Após a atacante Gadu ter sido anunciada pelo Bahia na noite da última quarta-feira (14) para reforçar o time feminino, alguns torcedores do Tricolor criaram uma campanha nas redes sociais com a hashtag "#GADUNAO", em uma forma de protesto contra a chegada da atleta.

A grande causa dos protestos foi a acusação de agressão feita pela ex-namorada da atacante. Grupos de torcedores saíram contra a assinatura de Gadu e emitiram um comunicado oficial questionando a contratação, tendo em vista os posicionamentos recentes do Bahia.

Em entrevista concedida ao site "ge.globo", a ex-namorada de Gadu, que não quis ser identificada, contou sobre a acusação de agressão.

"Sim, ela me agrediu. Mas isso já foi resolvido. Não prestei queixa no dia porque pensei no time, que é meu time de coração, e no filho dela. Eu perdoei e ela não faz mais parte da minha vida. E acredito que não tenha feito isso com mais ninguém depois. Não tenho contato nenhum com ela hoje, deve ser bom pra ela voltar pro Bahia e poder ficar perto do filho. Eu só quero ficar em paz e que ela possa viver a carreira dela sem me envolver de novo", disse a ex-companheira de Gadu.

Após saída conturbada no início deste ano, Gadu retorna ao Bahia com contrato até junho de 2022 A atacante foi uma das peças fundamentais na conquista do acesso à elite do Brasileirão Feminino.