Nova plataforma da Disney estreia em agostoFoto: Divulgação/Disney

Publicado 15/07/2021 14:18 | Atualizado 15/07/2021 14:22

Rio - O Star+, novo serviço de streaming da Disney, será lançado em 31 de agosto e terá a maior oferta de esportes ao vivo do Brasil, com todos os torneios ao vivo da ESPN, como Libertadores, Espanhol, Premier League, Francês, Europa League, UEFA Conference League, Argentino e Copa do Nordeste, o recém-chegado Campeonato Italiano, entre outros.

- Com a chegada do Star+ na América Latina, estabelecemos um novo marco na experiência de streaming, aprimorando-a e oferendo a cada assinante acesso personalizado ao conteúdo, especialmente de esportes ao vivo - comentou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America.



Além do futebol, a plataforma dará acesso ao melhor do esporte americano com a NFL, NBA, MLB e NHL; o tênis do US Open, Australian Open, ATP e WTA; o surfe da WSL; a velocidade da MotoGP; as lutas do Bellator; as provas do Tour de France no ciclismo; os eventos do PGA Tour e The Masters no golfe, os campeonatos de rúgbi, entre outros.

Paralelamente, o Star+ oferecerá programas como SportsCenter, Linha de Passe, Resenha ESPN, Bola da Vez e ESPN League. Além disso, a plataforma disponibilizará documentários como ESPN 30x30 e produções originais exclusivas.



Em breve, o preço de assinatura do Star+ separadamente e a oferta combinada com o Disney+ serão anunciados. Concorrente da Disney, a HBO Max chegou recentemente no Brasil e anunciou que também investira em transmissões de jogos ao vivo com a Champions League.