Bukayo Saka perdeu a última cobrança para a InglaterraLaurence Griffiths/Reuters

Publicado 15/07/2021 13:42

Londres (ING) - Quatro pessoas foram detidas nesta quinta-feira (15) após os atos racistas dirigidos aos jogadores Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka, da seleção Inglaterra, que perderam os pênaltis na decisão da Eurocopa no último domingo (11). A unidade de polícia de futebol da Inglaterra (UKFPU) avançou nas investigações para identificar todos os responsáveis. A informação é do site "ge.globo".

Na última quarta-feira (14), um homem foi preso na cidade de Manchester pelo mesmo motivo. Segundo o chefe de polícia Mark Roberts, todos os criminosos irão pagar pela atitude 'vergonhosa', como classificou a autoridade.

"O abuso racial dirigido aos nossos próprios jogadores após o jogo de domingo à noite é totalmente vil e com razão chocou e horrorizou as pessoas em todo o país. Estou enojado de que haja indivíduos pensando ser aceitável esse tipo de atitude abominável. Se identificarmos que você está por trás deste crime, vamos rastreá-lo e você enfrentará as graves consequências de suas ações vergonhosas", disse Mark.

Logo após a partida, a federação inglesa condenou os atos racistas proferidos por tais torcedores. Nas redes sociais, o Arsenal, de Bukayo Saka, e o Manchester United, de Rashford e Sancho, saíram em defesa dos jogadores.