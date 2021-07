Alef Manga - Divulgação

Rio - O Goiás derrotou o CSA por 1 a 0 e entrou no G-4 da Série B. O resultado foi garantido por Alef Manga. Ex-jogador do Volta Redonda e artilheiro do Carioca, o atleta desabafou após o fim da partida. Ele revelou ter recebido ameaças de morte no clube esmeraldino.

"Acredito que é normal o jogador sentir uma pressão. Eu estava jogando bem, mas não estava conseguindo fazer gol, que é o meu principal objetivo. Feliz por dar esse presente para a torcida do Goiás. Vim com esse objetivo. Só Deus sabe o que passei essa semana, sendo ameaçado de morte pela cobrança que teve. Mas sei a responsabilidade que carrego por vestir essa camisa", afirmou.

Alef Manga se envolveu em uma polêmica recentemente no Goiás. O jogador e o o gerente Paulo Egídio discutiram com torcedores esmeraldinos após receberem cobranças. Até o momento, o atacante fez dois gols em 11 jogos pelo Goiás na Série B.



"Quero agradecer a Deus por esse gol. Agradecer à minha equipe, ao professor Pintado, aos torcedores, ao presidente e ao Egídio (gerente), que está sendo ameaçado pela confusão que teve depois do jogo do Náutico. Estou muito feliz pelo gol e por ajudar. Sempre que vestir essa camisa, vou dar o máximo que puder. Sabemos que nosso objetivo não é fácil, ficar entre os quatro na Série B, mas estou muito feliz por marcar", disse.