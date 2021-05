Revelado pelo Boca Juniors, Blandi, de 30 anos, voltou a ganhar força como possível reforço de clubes brasileiros em 2021 Divulgação/Colo Colo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:06 | Atualizado 14/05/2021 19:08

Santiago - Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, Athetico-PR e Bahia disputam a contratação do atacante argentino Nicolás Blandi, do Colo-Colo. O interesse foi revelado pelo diário esportivo chileno 'As'. A publicação ainda revelou que o Juventude chegou a abrir negociação, mas recuou devido ao alto investimento cotado em dólar para contratar o reforço.

Como o prazo de transferências internacionais para o Brasil será encerrado no dia 23 de maio, os dois clubes têm pressa. Revelado pelo Boca Juniors, o atacante, de 31 anos, fez sucesso pelo San Lorenzo. Em agosto de 2019, o argentino se aproximou do acerto com o Botafogo, mas a contratação esbarrou na data limite da janela.

Na temporada 2021, Blandi tem sido pouco aproveitado pelo técnico Gustavo Quinteros. A negociação é considerada viável, mas o Colo-Colo exige uma compensação financeira para liberá-lo. No Furacão, o atacante teria Matheus Babi, ex-Botafogo, e Renato Kayzer, ex-Vasco, como principais concorrentes. No Bahia, a disputa seria com Gilberto, ex-Vasco.