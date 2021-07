Jerry Smith, Luiza e Maurílio - Divulgação

Publicado 23/07/2021 13:54 | Atualizado 23/07/2021 13:55

Nesta sexta-feira (23), chegou às plataformas digitais a música 'Só uma moralzinha', novo trabalho de Jerry Smith com a participação da dupla Luiza e Maurílio. A faixa ganhou um videoclipe gravado em Joanópolis (interior paulista), no fim de maio, onde todas as medidas sanitárias vigentes no local foram implementadas.

"Eu adorei ter feito parte do clipe. Fiquei super feliz com o convite. Eu sempre acompanhei e admirei o trabalho do Jerry, mas não conhecia ele pessoalmente. Fiquei super a vontade. Inclusive eu já tive a oportunidade de ver o clipe e ficou incrível. A música é maravilhosa. Eu amo desafios e coisas novas, então ter feito parte desse clipe com o Jerry e sua equipe foi um prazer imenso", diz Ivy.



"Luiza e Maurílio estão arrebentando e foi muito bom fazer esse trabalho com eles. Gosto de atuar e cantar nos meus clipes e encenar com a Ivy foi muito fácil, muito natural", conta Jerry Smith.



A dupla Luiza e Maurílio acredita que vem mais um sucesso por aí: "A parceria com Jerry é de uma música que estamos apostando muito. Essa mistura de ritmos que a gente gosta demais, acontece de uma forma muito massa, vocês vão gostar. Será um grande hit para o Brasil".