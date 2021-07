Simone e Marcio Poncio - Reprodução internet

Publicado 23/07/2021 15:47

Simone e Marcio Poncio estão de volta ao Brasil depois de algumas semanas no México e nos Estados Unidos. A coluna já tinha descoberto que o motivo da viagem era por uma questão de saúde e nesta sexta-feira (23), a assessoria da família confirmou que Simone foi fazer tratamentos preventivos anticancerigenos. "Após um período no México e em Miami, nos Estados Unidos, para diversos tratamentos preventivos anticancerigenos, Simone Poncio retornou ao Brasil para continuar o recurso terapêutico ao lado da família. A matriarca da família está passando por este tratamento por ter histórico de câncer na família", diz a nota que ainda agradece as mensagens de apoio recebidas.





O casal viajou no início do mês, passou primeiro por Cancún, no México, a fim de fazer a quarentena exigida aos brasileiros antes de entrar em Miami, nos Estados Unidos. Na época da viagem, foi anunciado que Simone estava passando por um quadro de estafa e tinha viajado para cuidar da saúde.