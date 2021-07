Bruno Magri e Viih Tube - Reprodução

Bruno Magri e Viih TubeReprodução

Publicado 23/07/2021 17:08 | Atualizado 23/07/2021 17:37

Calma lá que não chegou ao fim o namoro de Viih Tube com o influenciador Bruno Magri. Quem entregou o suposto término foi uma amiga da ex-BBB, Carol Bresolin. Em vídeo compartilhado no Instagram, a influencer mostra Viih Tube e diz o seguinte: "Vitória, recém terminou o namoro. E olha...", disse a moça, que recebeu um pedido da youtuber para não compartilhar o vídeo: "Não posta, Carol. Apaga", pediu.

Mas tudo não passou de uma brincadeira que faz parte do marketing de divulgação do novo livro chamado 'Cancelada', que será lançado pela Viih. "Oi. Agora vocês sabem que eu escrevi um livro e pode estar me odiando ou pode ter entendido a mensagem. Eu sei que muitas pessoas vão falar que é biscoito, é forçação. OK. Faz parte do marketing do meu livro e eu não vou mentir. Mas, a mensagem que eu quis passar para vocês é que a internet é muito frágil e dá para manipular muitas coisas. Tem pessoa no offline não tem nada a ver com a pessoa que ela demonstra ser no on-line e isso é um dos temas que eu vou abordar no meu livro", disse em um vídeo postado nos stories do Instagram.

O relacionamento da youtuber com Bruno Magri vai muito bem, obrigada. Os dois, inclusive, vão dividir a cobertura de luxo que a influencer comprou antes de se confinar no 'BBB 21' e que está passando por uma grande reforma. Eles estão juntos há dois anos.