Oscar e Thayane Tintel - Divulgação/Mark Martins

Oscar e Thayane TintelDivulgação/Mark Martins

Publicado 23/07/2021 16:39

Integrante do grupo Br'oz, Oscar Tintel está feliz da vida. Em um recente chá de revelação, o cantor descobriu o sexo do seu primeiro filho com a mulher, Thayane, e é uma menina. Os dois até já escolheram o nome da criança: Tuane. "É uma felicidade que não consigo conter dentro de mim.. Estou vivendo a melhor fase da minha vida!" revela Oscar, que vem recebendo conselhos de amigos e colegas de palcos também papais de meninas como os cantores Gaab, André Marinho e Rodriguinho.



Além da chegada do bebê e do casamento de 13 anos, Oscar comemora o retorno da banda Br'oz em um projeto ainda em segredo, mas que em breve será anunciado, que consiste em uma imersão de várias atividades como meditação, exercícios físicos, leitura e documentários envolvendo tudo sobre música, superação e foco.