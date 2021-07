Louise D'Tuani - Reprodução

Publicado 23/07/2021 19:18 | Atualizado 23/07/2021 19:20

Casada há seis anos com o ator e humorista Eduardo Sterblitch, Louise D'Tuani resolveu ousar nas redes sociais nesta sexta-feira (23). A atriz publicou um clique onde aparece deitada no chão nua e com dois emojis cobrindo os seios. Se a foto é conceitual para instigar qual seria o motivo da foto, ninguém sabe, mas que a publicação surpreendeu os seguidores, ela surpreendeu já que Louise não posta com muita frequência nem com poucas roupas. Ela ainda escreveu na legenda: "Oi Instagram! Eu ainda sei que você existe.

Fãs elogiaram a beleza da loira e vários colegas de profissão mandaram mensagens fofas. "Ai, que musa. Meu coração não aguenta. Saudades", escreveu a atriz Giselle Batista. "Te amo, comadre", comentou Mayte Piragibe.

