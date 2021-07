Virgínia Fonseca e o pai - Reprodução

Virgínia Fonseca e o pai Reprodução

Publicado 23/07/2021 19:30 | Atualizado 23/07/2021 19:33

Virgínia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para compartilhar uma piora no estado de saúde de seu pai, Mario Serrão. Internado na UTI com pneumonia aguda bacteriana, ele precisou ser entubado e a influenciadora pediu orações aos seguidores. “Peço muitas orações para o meu pai. Ele foi entubado, mas tenho fé que ele vai voltar mais forte do que nunca”, escreveu ela.



“Eu te amo mais que tudo, pai. Só quero você em casa com a gente”, continuou. Em seguida, Virginia pediu orações. “Nome completo do meu pai, para quem quiser orar por ele: Mario Constantino Serrão”, comentou ela em um story onde aparece chorando. Mario Serrão está no Hospital Albert Einstein, em Goiânia.



No feed, ela também publicou uma foto ao lado do pai. “Hoje não esta sendo um dia fácil pra mim… Pai, só peço à Deus que lhe dê força pra sair dessa, estamos todos aqui torcendo por você! Descansa e volta com tudo, eu te amo muito”.