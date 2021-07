Marcelo Melo Jr, Maria Joana e Sophia Abrahão - Reprodução/Montagem

Foi disputadíssima a segunda classificatória da terceira fase da 'Super Dança dos Famosos', que foi gravada nesta sexta-feira (23) nos Estúdios Globo, em São Paulo, para passar neste domingo como se fosse ao vivo. Se você não gosta de spoiler é melhor parar a leitura por aqui e pular para próxima nota porque nós vamos contar quem avançou na competição comandada por Tiago Leifert: Maria Joana, Marcelo Mello Jr e Sophia Abrahão. Já Juliana Didone deixou a competição por receber as notas mais baixas nos dois ritmos funk e pasodoble.



Maria Joana venceu por 19,05 e Marcelo Mello Jr terminou em segundo lugar com 19,04. Sophia Abrahão se classificou na base da superação, já que precisou trocar de par na última hora. O seu professor Zaza Ferrér está com suspeita da Covid-19. Vanessa Giácomo, Paulo Vieira e Marcelo Serrado fizeram parte do júri artístico, enquanto Claudia Mota e Carlinhos de Jesus observaram e julgaram a parte técnica.

Na próxima semana mais uma disputa: Christiane Torloni, Dandara Mariana, Tiago Abravanel e Viviane Araújo. As quatro duplas dançam os dois ritmos escolhidos pela produção para essa fase e três avançam na competição.