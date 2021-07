Silvero Pereira - Reprodução

Silvero PereiraReprodução

Publicado 23/07/2021 21:04 | Atualizado 23/07/2021 21:06

Tirar foto nu e postar no Instagram é com Silvero Pereira. Na noite desta sexta-feira (23), o ator publicou um clique em que aparece sentado na cama nu com as mãos tapando as suas partes íntimas. Silvero deixou claro para seus seguidores que a postagem ousada é para comemorar o final de semana e ainda brincou com aqueles que pensaram maldade, já que ele só quer dormir os dois dias de folga. "Finalmente FDS! Deitar e… Dormir, porque é disso que estou precisando", escreveu na legenda.