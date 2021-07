MC Marcinho - Reprodução

MC MarcinhoReprodução

Publicado 24/07/2021 14:44 | Atualizado 24/07/2021 16:38

O cantor MC Marcinho foi internado às pressas no Hospital Glória D’Or, na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do funkeiro, ele estava se preparando para viajar para Brasília, nesta sexta-feira (23), quando passou mal em casa e foi levado para o hospital, onde foi constatada uma insuficiência coronariana. Marcinho irá colocar um marcapasso na próxima segunda-feira (26).

Nas redes sociais, a equipe do cantor publicou uma mensagem pedindo orações para o funkeiro de 43 anos. "Aos amigos, fãs, contratantes do Mc Marcinho. O nosso príncipe do funk Mc Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração. Pedimos suas orações e contamos com a compreensão de todos neste momento. Cremos que em breve ele estará de volta a suas atividades profissionais. Agradecemos a todos pelo carinho, companheirismo", diz a publicação.