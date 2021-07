Luciano Szafir e Sasha - Reprodução

Luciano Szafir e SashaReprodução

Publicado 24/07/2021 14:03 | Atualizado 24/07/2021 14:10

Luciano Szafir recebeu alta na manhã deste sábado (24), após 35 dias internado com Covid-19. O ator estava no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, por complicações de uma reinfecção pelo novo coronavírus, e já tinha deixado a UTI na última segunda (19).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Szafir. "O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa", diz o comunicado.

Luciano Szafir foi internado no dia 22 de junho no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde foi operado por conta de uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).



Esta é a segunda vez que ele testa positivo para a Covid-19. A primeira vez foi no ano passado. O ator não tinha sido vacinado quando foi diagnosticado coma doença, pois a campanha de vacinação não havia chegado em sua faixa etária, de 52 anos quando apresentou os primeiros sintomas.