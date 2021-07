Bruna Marquezine - Reprodução

Publicado 24/07/2021 17:38

Foi um sábado (24) de sol e calor para alegria dos cariocas que puderam pegar uma praia ou uma piscina. Só que Bruna Marquezine preferiu andar de lancha pela orla do Rio e, claro, aproveitou para colocar o bronzeado em dia. A atriz compartilhou com seus seguidores um pouco do passeio com vídeos postados nos stories do Instagram e uma das fotos chamou a atenção pela paisagem e também pela corpaço de Bruninha. Linda, a atriz sensualiza no belo clique.