Hortência e Dado DolabellaReprodução/Montagem

Publicado 24/07/2021 17:03 | Atualizado 24/07/2021 17:06

Esta colunista adora uma treta olímpica. Pois bem. Neste sábado (24), a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari foi toda feliz nas redes sociais comemorar a estreia do filho, João Victor Oliva na disputa do Hipismo Adestramento em Tóquio e acabou se envolvendo em uma confusão com Dado Dolabella. O ator e ativista pelos direitos dos animais foi comentar o perfil dela com uma crítica “Triste Hortência, você apoiar esportes usando animais. Eles não estão aqui pra gente, estão aqui com a gente”.

Hortência não pensou duas vezes e rebateu: "Impiedoso é você seu ignorante que desconhece o esporte e vem lacrar em um dia tão especial para a minha família e para o esporte brasileiro. Vai arrumar confusão em outro lugar porque aqui não tem espaço para pessoa incoerente, sem moral e que bate em mulher", escreveu a ex-atleta que logo em seguida apagou a postagem. Mas, já era tarde.

Só que Hortência não se deu por vencida e fez uma postagem com um texto nos stories do Instagram: "Vergonha alheia. Pra ser ignorante ele ainda precisa evoluir. Enfim, a hipocrisia. Querido Dado, o dia que aprender a tratar uma mulher, você poderá falar sobre esses lindos cavalos que são melhores tratados do que essa sua cabeça. Cresça, moleque!”.