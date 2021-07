MC Marcinho - Reprodução

Publicado 24/07/2021 17:53 | Atualizado 24/07/2021 18:08

No final da tarde deste sábado (24), MC Marcinho fez um vídeo para contar que vai ter mesmo que colocar um marcapasso por conta de um problema no coração. De acordo com a assessoria do cantor, a cirurgia vai acontecer na segunda-feira (26). O funkeiro também fez questão de mostrar o laudo da sua internação de emergência no Hospital Glória D’Or, na Glória, na Zona Sul do Rio, já que tinha um show em Brasília. Ele também pediu orações. "Está tudo bem, mas orem por mim. É mais um susto que eu estou passando e, em breve, eu estarei voltando".