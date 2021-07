Nicole Bahls e Marcelo - Reprodução/Instagram

Chegou ao fim o casamento de três anos de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. A modelo conversou com a coluna na manhã deste domingo (25) e revelou que a separação foi tranquila, sem brigas, sem DRs e causada mesmo pelo desgaste natural da relação. "Não aconteceu nada. Foi só desgaste natural de um relacionamento e fomos deixando de nos falar, de conversar e já estamos 20 dias sem nos falarmos. Marcelo foi para o Acre trabalhar e acabamos nos afastando", conta.

Nicole admite que está triste, mas com o coração mais leve nos últimos dias "São 20 dias já e dói bem menos", assume. Ela também fez questão de elogiar o ex. "Ele foi um marido muito bom para mim. Sempre me tratou muito bem, mas chegou ao fim. Eu desejo só coisas boas para o Marcelo", finaliza.

A coluna procurou Marcelo Bimbi, que não retornou a ligação. A informação da separação foi divulgada inicialmente pela coluna Léo Dias.