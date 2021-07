Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/07/2021 19:33 | Atualizado 26/07/2021 19:36

Rio - Em nota oficial, o Flamengo informa que o presidente Rodolfo Landim analisa nomeação como interventor da CBF, em conjunto com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, que também foi nomeado ao cargo.

"Os presidentes da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, informam que analisarão em conjunto com federações, clubes e advogados a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que os nomeiam interventores da Confederação Brasileira de Futebol.

Tão logo tomem uma decisão, os presidentes da FPF e do Flamengo se manifestarão publicamente", informa o Flamengo em nota oficial.