Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 17/01/2021 12:08 | Atualizado 17/01/2021 12:09

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vai fazer parte da delegação do Flamengo que embarca para Goiânia neste domingo. O Rubro-Negro encara o Goiás nesta segunda-feira, no Serrinha, às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três rodadas, a equipe carioca entra pressionada contra o Esmeraldino. No último sábado, Rogério Ceni fez alguns testes na escalação do Rubro-Negro em treino no Ninho do Urubu. O treinador escalou Willian Arão de zagueiro e João Gomes e Diego como volantes. Gerson está fora da partida, suspenso.



A dúvida fica por conta da presença de Diego Alves no confronto. O goleiro ainda não entrou em campo em 2021. Ele ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. Caso não tenha condições de jogo, César será o titular do gol do Flamengo.