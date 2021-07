Roger Machado, técnico do Fluminense, em coletiva após a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/07/2021 14:05 | Atualizado 25/07/2021 14:11

Rio - O Fluminense voltou a campo neste sábado para enfrentar o líder do Brasileirão. Em partida com chances criadas, a equipe de Roger Machado saiu derrotada pelo Palmeias pelo placar de 1 a 0. Manoel, contra, fez o gol do jogo.

Em entrevista coletiva concedida após a derrota, o técnico Roger Machado comentou sobre a utilização de força máxima. O Tricolor tem uma sequência decisiva pela frente, com partidas da Copa do Brasil e o jogo de volta pela Libertadores, contra o Cerro Porteño.

"A ideia é irmos com força máxima sempre que possível a partir de agora. Tivemos uma janela até o último jogo da classificação contra o River mais o jogo do São Paulo, que foi o primeiro do Brasileiro, em que fizemos 12 jogos na sequência e que depois tivemos uma queda de rendimento porque, emocionalmente, havíamos conquistado aqueles objetivos imediatos, e voltamos de novo a uma sequência forte. Fim desse mês e de agosto são decisivos em nossas aspirações nas competições. São semanas eliminatórias, se encerra o 1º turno do Brasileiro, e vai determinar tudo o que se desenrolar daqui para frente. A partir de agora, a ideia inicial é que a gente vá com força máxima, para pegar essa janela forte, começando pelo jogo de hoje, até o fim do mês que vem", disse o técnico do Fluminense.