Rio - Desperdiçando ao menos três grandes chances no primeiro tempo, o Fluminense acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 x 0. Durante a coletiva pós-jogo, o treinador Roger Machado fez questão de lembrar a boa atuação do tricolor, o que o fez se sentir frustrado pelo resultado negativo:

"Gostei do que vi, mas não gostei do resultado, evidentemente. Mas nos dá uma satisfação que jogamos bem, contra o líder do campeonato. Poderíamos ter sorte melhor. Infelizmente não tivemos", disse o treinador antes de completar:

"Tivemos nossas oportunidades, mas não conseguimos concretizá-las. Talvez, tranquilamente, no 1º tempo poderia ter acabado 2 a 0 para a gente e a partida assumiria outro panorama no 2º tempo", analisou Roger.

Para o treinador, a eficiência para conseguir concluir as jogadas foi insuficiente e não conseguiu transformar em oportunidades para marcar:

"Fica a frustração muito grande em razão do que produzimos, do que taticamente e tecnicamente produzimos. Mas a eficiência não foi suficiente para que transformássemos essas oportunidades em gol. Objetivamente o resultado foi 1 a 0 contra, mas a análise subjetiva nos deixou, de certa forma, contente pelo que produzimos. Mas frustrados pelo resultado da partida", concluiu.