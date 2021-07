Jornalista José Ilan - Foto: Reprodução

Jornalista José IlanFoto: Reprodução

Publicado 25/07/2021 17:05

Rio - Durante a partida entre Fluminense e Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque, o jornalista José Ilan, pela rede social, ironizou com a "insistência" do técnico Roger Machado em escalar o atacante Fred e o meia Nenê juntos por muito tempo.

"Roger ainda não conseguiu enxergar que Nenê e Fred não podem jogar mais de 60 minutos. Vamos aguardar mais um pouco, tipo até 2029. Não sejam injustos e ansiosos", disse o jornalista na rede social.

Na próxima terça-feira (27), o Fluminense enfrenta o Criciúma, às 19h15, no Heriberto Hulse, pelo jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil.