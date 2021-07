Roger Machado - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/07/2021 16:00 | Atualizado 25/07/2021 16:00

Rio - Após o confronto contra o Palmeiras, o técnico do Fluminense, Roger Machado, comentou sobre o desconforto muscular na coxa esquerda que o atacante Caio Paulista sofreu no primeiro tempo da partida, além de não esconder a preocupação com o atleta.

"O que nos preocupa é para a sequência. Não sabemos de fato o que aconteceu. Tem que esperar para fazer o exame. Acho prematuro fazermos qualquer tipo de avaliação. Mas é uma perda que nós sentimos, porque nosso grupo não é um grupo extenso com jogadores com essas características. Em função disso, já programei a vinda do Martins, que tem nos ajudado quando fazemos a alternância dos times no Brasileiro. E em uma eventualidade ele se junta a gente", disse Roger Machado.



"Foi uma jogada meio estranha. Achei até que ele tinha tomado um chute quando ele se virou. Mas o médico relatou que ele disse: “Não senti puxar, senti só um estalo, como se fosse de articulação, vou tentar voltar”. Quando ele voltou, manifestou rapidamente que não tinha condição de continuar mais. Foi a decisão de momento. Mas pelo pouco tempo que ficou em campo, não acho que possa ter agravado alguma coisa eventualmente", concluiu o treinador.