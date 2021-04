Clara Maria Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:30

Rio - Mais um vídeo de Clara Maria para encher o coração de amor. Rafa Vitti postou, nas redes sociais, fotos e vídeos em que ensina a filha a andar de skate. O sorriso da bebê de pouco mais de um ano e a desenvoltura no esporte ganharam o coração dos fãs.

fotogaleria

Publicidade

Filha do ator com a comediante Tatá Werneck, Clara Maria tem pouco mais de um ano, mas já carrega uma legião de admiradores e seguidores. Inclusive, após o vídeo da pequena andando de skate, o nome Clara Maria virou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na manhã desta sexta-feira.