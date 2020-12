Gloria Pires e seus "netinhos" caninos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 18:43

A atriz Gloria Pires mostrou um momento super fofo com cachorrinhos de estimação nesta segunda-feira (14). Com Covid-19, ela está em isolamento na casa da família em Goiânia, em Goiás.



"Imagens que trazem paz interior! Eu e eles!", escreveu Gloria na legenda da foto, em que aparece deitada com os cãezinhos ao lado.



Cleo, filha mais velha da atriz, postou um comentário carinhoso: "A vó de pet mais linda e perfeita que vocês conhecem", disse. Os cachorros são dos filhos de Gloria.



O marido da atriz, o cantor Orlando Morais, também mandou um recadinho. "Linda", postou.



Gloria anunciou ter testado positivo para a Covid-19 há dez dias, e avisou que estava assintomática.