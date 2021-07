A maranhense Rayssa Leal, de 13 anos, é considera uma das favoritas na prova de street feminino em Tóquio-2020 - Julio Detefon/CBSk

Publicado 23/07/2021 17:46 | Atualizado 23/07/2021 17:49

Tóquio - Com um espectador ilustre na Ariake Urban Sports Park, Rayssa Leal "zerou o game", como a própria caçula do Time Brasil publicou após ser tietada durante o treino desta sexta-feira pelo lendário skatista Tony Hawk, considerado o "Pelé" do esporte, que estreia nas Olimpiádas de Tóquio.

Aposentado, o americano, de 53 anos, postou uma série de vídeos da 'Fadinha', de 13 anos, e da brasileira Letícia Bofoni, musa e nome consolidado no esporte, durante mais um ensaio antes da estreia no domingo. Bem-humorada, a caçula maranhense não conteve a euforia e repostou uma foto ao lado de "Toninho".

Campeã mundial e atual número 1 da modalidade, a paulista Pâmela Rosa completa o trio feminino, muito bem cotado para conquistar medalhas nas provas de Street, a partir de domingo, às 21h. A competição masculina terá início no sábado, a partir das 21h, com Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna

Na modalidade Park, o Brasil vai contar com Isadora Pacheco, Dora Varella, Yndiara Asp, Pedro Quintas, Luiz Francisco e Pedro Barros. As provas terão início na terça-feira.