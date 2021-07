Tatá Werneck mostra barriga sarada em selfie no espelho - Reprodução Internet

Tatá Werneck mostra barriga sarada em selfie no espelhoReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:45

Rio - Tatá Werneck, de 37 anos, postou nos Stories, do Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que mostra sua barriguinha sarada. Na imagem, a humorista está usando um top cropped e uma calça jeans de cintura alta. Ela também caprichou no carão e na jogada de cabelo. "Me falta um skate", brincou Tatá na legenda da imagem.

fotogaleria

Publicidade

Tatá Werneck é casada com o ator Rafael Vitti. Juntos, eles são pais de Clara Maria, de 1 ano. Recentemente, a atriz rebateu o comentário de um seguidor que perguntou se ela fez faculdade. "Fiz Jornalismo, Publicidade e Artes Cênicas. Ainda fiz dois períodos de Desenho Industrial, mas larguei. Ou seja, três faculdades. E você, caralh*? Adolescente sem resposta", rebateu.