Delia Fischer está lançando o álbum 'Hoje'Nando Chagas

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:59

Rio - A cantora, compositora e pianista Delia Fischer vai se apresentar no Teatro Rival Refit, na Cinelândia, nesta sexta-feira (2), às 19h30. Após lançar o álbum 'Hoje' nas plataformas de streaming, em maio, a artista chega ao Rival com o show homônimo, interpretando canções de outros compositores.

No palco, Delia promete interagir com a plateia contando um pouco de como se deu sua relação com cada uma das canções do repertório e, ainda, a história do dueto com Ney Matogrosso, com quem dividiu a faixa 'Blues de Acabar', a única inédita do novo álbum.

Delia Fischer se apresenta cantando e tocando piano, com a colaboração do cantor e contrabaixista Matias Correa. O repertório terá, também, sucessos de Ivan Lins, Guilherme Arantes, Taiguara, Beto Guedes, Beatles e Björk.

O evento vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio, como redução do capacidade de público, uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as mesas, dispensers de álcool em gel espalhados e aferição de temperatura.

Serviço:

Delia Fischer no show 'Hoje'. Data: Sexta-feira, dia 2 de julho, às 19h30 (abertura da casa: uma hora antes do show). Local: Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia). Ingressos: Entre R$ 47,50 (meia-entrada) e R$ 95 (inteira). Classificação: 18 anos. Capacidade: 140 lugares (40% do total da casa, conforme decreto municipal). Informações: (21) 2240-9796.

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/67867/d/100033